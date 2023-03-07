Депутат Госдумы Тумусов поздравил женский коллектив якутской больницы

Фото: партия «Справедливая Россия»

В преддверии празднования Международного женского дня депутат Государственной Думы Федот Тумусов посетил ЦРБ Мегино-Кангаласского улуса.

Федот Тумусов встретился с коллективом поликлиники Центральной районной больницы. Он рассказал о своей депутатской работе и ответил на вопросы врачей.

Главврач Алексей Андреевич Павлов в своем выступлении отметил его скромный вклад в обеспечении рентгеновским оборудованием больницы. В завершении депутат вручил благодарственные письма Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации лучшим работникам поликлиники.

И, конечно, поздравил прекрасную половину — ангелов в белых халатах с наступающим прекрасным весенним праздником 8 марта, вручив каждой женщине цветы сардааны.

Напомним, что Федот Семёнович является первым заместителем председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

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