«Планируют вернуться домой самостоятельно». Власти прокомментировали ситуацию с якутянами в Таиланде, которые продавали пирожки, чтобы заработать на обратные билеты

Город, в котором застряли две якутские семьи. Фото: pixabay.com

Мы ранее писали о сложной ситуации, в которую попали две якутские семьи из девяти человек, опоздавшие на рейс и застрявшие в Паттайе (Таиланд). Чтобы хоть как-то заработать на авиабилеты и вернуться домой, бабушки семейств решили печь пирожки и продавать их землякам, живущим там. Также они пытались договориться с авиакомпанией, чтобы они вернули часть средств за неиспользованные билеты. Но безуспешно.

Прямого рейса из Таиланда в Якутск нет. Якутяне летают через Москву, Новосибирск или другие города. К примеру, стоимость авиабилета из Бангкока в Новосибирск на четверг, 9 марта, у «Аэрофлота» — от 98,6 тысячи рублей. А из Новосибирска в Якутск — 11 тысяч рублей.

К сожалению, после публикации информации в СМИ и соцсетях, на эти семьи обрушилось много критики и негатива. Мы связались с ними, но они отказались рассказывать подробности и даже назвать авиакомпанию и турфирму.

– Нас не так поняли, мы не просим материальной помощи, а просто продавали еду. Мы не бедствуем, сами заработаем на обратный рейс, – сказала одна из бабушек.

Позже все же стали известны некоторые подробности. Как пишет один из опоздавших Алексей, они ехали из Пхукета в Бангкок 13 часов.

– Опоздали на регистрацию всего на 5 минут. Хотели кинуть багаж и улететь, но, к сожалению, система [регистрации] закрылась. Сами виноваты, слишком пересуетились. Мы прилетели на авиакомпании «Oman Air» с пересадкой в Маскате. После того как опоздали на регистрацию, на почту сразу пришло письмо, что наш рейс «Маскат – Москва» аннулирован из-за опоздания на рейс «Бангкок – Маскат».

Что касается билетов из Москвы в Якутск, то у бабушек и детей они субсидированные, им вернется какая-то часть. У троих взрослых обычные, невозвратные.

«КП – Якутия» обратилась в Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я). Ситуацию прокомментировал сам министр Гаврил Кириллин.

– До настоящего момента, наши граждане, попавшие в эту ситуацию в Таиланде, в наш адрес не обращались. О ситуации, в которой они оказались, мы узнали из сообщений в социальных сетях. Сразу же начали искать контакты и через мессенджеры вышли с ними на связь. Это две семьи, всего девять человек. Ситуация возникла по их собственной вине ввиду опоздания на обратный рейс. Планируют вернуться домой самостоятельно. Также есть моменты, связанные с визовыми вопросами для дальнейшего нахождения в Таиланде, но они решаемы при соответствующем обращении. При необходимости готовы оказать необходимую поддержку, – сказал министр.

Он также добавил, что министерство просит якутян при возникновении трудных ситуаций незамедлительно обращаться в их ведомство или российское консульское учреждение по месту фактического пребывания.

– При путешествиях за границу надо тщательно все планировать и быть бдительными, тем более, если путешествуете с детьми и пожилыми родственниками.

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