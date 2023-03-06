Две семьи из Якутии застряли в Таиланде. Бабушки начали печь пирожки, чтобы заработать на авиабилеты

Фото: haru

В сложную ситуацию попали в Таиланде две якутские семьи из девяти человек — они опоздали на рейс и застряли в Паттайе, сообщило издание SakhaDay.

Чтобы хоть как-то заработать на авиабилеты и вернуться домой, бабушки семейств решили печь пирожки и продавать их землякам, живущим там. Пишут, что стоили они по 70 бат (около 157 рублей). Также приготовили тефтели с макаронами — за 200 бат (около 450 рублей).

В объявлении о продаже бабушка Мария рассказала о ситуации, в которую они попали. И первую партию пирожков из мяса и яиц раскупили быстро.

«Это жесть, считай, около миллиона уйдет. Сегодня все паттайские якутяне купили у них пирожки, чтобы поддержать. Вкусные, сочные», — отозвалась пользовательница соцсети haru.

По словам Марии, они пытались договориться с авиакомпанией, чтобы они вернули часть средств за неиспользованные билеты. Но успеха это не принесло. И теперь им надо где-то найти средства.

«Нам надо накопить деньги на билеты, два дня назад они были очень дорогие, сейчас пока не знаем, сколько денег понадобится», — говорит она.

Как оказалось, с пирожками они придумали весьма удачно: переехавшие в Таиланд якутяне очень соскучились по привычной еде. Однако заработать на них на обратные билеты для девяти человек будет очень и очень сложно.

Прямого рейса из Таиланда в Якутск нет. Якутяне летают через Москву, Новосибирск или другие города. А к примеру, стоимость авиабилета из Бангкока в Новосибирск на четверг, 9 марта, у «Аэрофлота» — от 98,6 тысячи рублей. А из Новосибирска в Якутск — 11 тысяч рублей.

Также остаются неясными некоторые вопросы: почему столько человек опоздали на рейс? Какая авиакомпания? Где они живут сейчас? Ехали турфирмой или дикарем? Страховки, по всей видимости, нет, или она не включает подобный случай.

Как семьи опоздали на рейс, как собирались возвращаться домой и что говорят власти региона по этому поводу - читаем продолжение истории по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Планируют вернуться домой самостоятельно». Власти прокомментировали ситуацию с якутянами в Таиланде, которые продавали пирожки, чтобы заработать на обратные билеты (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.