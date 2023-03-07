В Якутии мать оставила ребенка няне и забрала только к концу второго дня после вмешательства ПДН

Фото: irksib.ru

Вечером 6 марта жильцов одного из домов Якутска удивило сообщение от их соседки Анастасии (имя изменено — прим. ред.). Оказалось, женщина работает няней по объявлению и ей срочно понадобились памперсы — на ее голову неожиданно свалилась забота о чужой двухлетней девочке, которую мать не забирает вот уже вторые сутки.

«Соседи, кто-нибудь может продать памперсы 2 шт. для двухлетнего ребенка? Мне вчера утром девочку оставили на присмотр, должны были вчера же вечером забрать, но до сих пор мать не приехала. Видимо, ребенок переночует у меня», — написала она в общем чате соседей.

Фото: соцсети

С клиенткой она раньше не была знакома и девочку тоже видит впервые. Но малышка быстро завоевала сердце своей новой няни: очень милая и спокойная, за все это время ни разу не заплакала и предыдущей ночью уснула без капризов, не просыпалась. Прямо маленький ангелочек.

А вот мать... Что происходит у нее — неясно. Няне она отвечает, что едет. Но так и не приходит, уже второй день заканчивается.

История взбудоражила соседей, и кто-то сделал скрины переписки и сообщил в правоохранительные органы. Те отреагировали молниеносно. Уже через несколько минут няне позвонили и из полиции, и из ПДН.

Маму девочки нашли быстро. Через час она уже забрала дочь. Анастасия написала, что женщина — настоящая красотка и была трезва. Так почему же она так долго не приходила за дочерью? Неужели настолько устала? Ответов так и нет.

Редакция «КП — Якутия» пыталась поговорить с няней, но та отказалась от разговора.

Но что удивительно, жильцов дома возмутила не мать, бросившая ребенка незнакомой женщине. А таинственный сосед, «настучавший» в ПДН и опубликовавший скрины переписки на своей странице в соцсети. Дескать, не надо было выносить сор из избы. Кое-кто даже предложил найти «крысу» через полицию. А вопрос, сколько дней бы иначе провела девочка с чужой тетей, никто не задал.

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