Полеты доступные даже детям. В Якутске планируется открыть новую планерную школу

Фото: Авиация России

Почувствовать себя летчиком и воспарить над землей мечтают многие школьники. Для них в Якутске может открыться планерная школа, сообщает газета «Эхо столицы».

По инициативе директора школы №30 Дмитрия Санарова в Якутске работает Малая авиационная академия, в которой ученики школ №24, 30 и 38 знакомятся с ремеслами пилотов, диспетчеров и других околонебесных профессий. Сейчас школьники собирают настоящий самолет, об этом можно прочитать по ссылке.

Новым витком развития авиационной академии станет открытие юношеской планерной школы. Планер – это безмоторный летательный аппарат, который поддерживает полёт за счёт аэродинамической подъёмной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха. Подобные секции были достаточно популярны в СССР, в частности в Якутии первая планерная школа появилась вместе с открытием аэродром в Тулагино в 1938 году.

– По закону учиться в планерной школе можно с 12-ти лет, но мы передвинем возраст с 14-ти лет. Планер, на котором будут учиться дети называется – «Бро-11». Он обычно применяется для первоначального обучения в возрасте 15-17 лет, и эксплуатируется в учебных организациях ДОСААФ, – рассказал Дмитрий Санаров.

Для планерной школы уже разработано положение и образовательная программа, которую утвердили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации Новосибирска. Планируется, что сначала ученики будут слушать теорию, а затем практиковаться.

– Полёт будет происходить так – планер с ребёнком закрепляется лебёдкой за автомобиль, машина начинает ехать и планер взлетает на 5-6 метров, конечно, за этим будет наблюдать инструктор. Также его можно будет завязать к самолёту «АН-2», но это уже с 18-ти лет, – пояснил директор школы №30.

Он отметил, что на покупку планера планируется получить грантовое финансирование.

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