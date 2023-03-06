Самолет в стиле хендмейд. В Якутске подростки вместе с директором школы строят летательный аппарат

Фото из личного архива Дмитрия Санарова

Старшеклассники-авиаторы из Якутска уже год собирают легкомоторный самолет. Об образовательном самолетостроении в деталях рассказал газете «Эхо столицы» директор школы №30 Дмитрий Санаров, под чьим присмотром ведется сборка моноплана.

Школа №30 располагается в Гагаринском округе, здесь же находится аэропорт и многие улицы названы в честь летчиков и деятелей космонавтики. Здесь директору Санарову пришла в голову амбициозная идея открыть авиатехнический класс, где кроме углубленных занятий физикой и математикой, дети смогут собрать самолет.

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Даже обычные кукурузники стоят достаточно больших денег. К примеру, цена готового иностранного самолета с двигателем может достигать 25 тысяч долларов. Из-за санкций и дороговизны такую идею, конечно же, никто не рассматривал. Потому решено было пойти по сложному, но в то же время дешёвому пути – купить чертежи и самостоятельно вырезать детали из древесины. Для этого не требуется ни высшее образование, ни заводские станки.

Фото: hawkaviators.org

Выбор пал на моноплан Dakota Hawk (с англ. переводится как дакотский ястреб). Это двухместная одномоторная машина канадского производства, как раз предназначенная для любителей. Конструкторские документы этого самолета 9 лет назад за 800 долларов приобрел Александр Шахнин, выпускник школы №30 и Московского авиационного института, а ныне сотрудник авиакомпании «Якутия». Под его кураторством школьники строят свой аэроплан.

– Сборка происходит очень просто и примитивно: чертёж реальном размере разворачивается, прикладываются деревяшки, они обрисовываются и затем отпиливаются. На самом деле, довольно кропотливый процесс. Все что нужно: клей, эпоксидная смола, эмалит (покрытие для самолетов, прим. «КП»), перкаль (хлопчатобумажная ткань повышенной прочности, применяется в авиационной промышленности, прим. «КП»). Перкаль обматывается в шесть слоёв эмалита и готово, – рассказывает Дмитрий Санаров.

Фото из личного архива Дмитрия Санарова

Подобная технология в малой авиации применяется еще с 30-х годов прошлого века. К примеру, так собирали еще советский кукурузник АН-2.

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Чтобы удешевить процесс, вместо авиационного двигателя выбрали автомобильный, а конкретнее упрощенный вариант для Honda Civic. По словам Санарова, это довольно стандартная практика. Авиационное «сердце» может стоить 1,5 миллиона рублей и больше, а ведь ему нужно еще и соответствующее техобслуживание и недешёвые расходные материалы.

– Двигатель Honda максимально подходит. Он лёгкий и крутится, для него 4-5 тысяч оборотов – живые, он на них «дышит». Отлетал 20 часов, заменил масло. Некоторые ставят Subaru, но у него есть проблема с четвёртым цилиндром, трудность с масляным голоданием, и он довольно тяжеловат, – отмечает он.

Фото из личного архива Дмитрия Санарова

Поиски подходящей детали привели якутян сначала в Москву, где за редуктор потребовали полмиллиона рублей, затем в Сибирь. Поклонники малой авиации из Красноярска запросили за редуктор всего 300 тысяч рублей. Сделка вышла как никогда удачной, кроме существенной экономии, комплектом шел мотор.

Взлетит ли первый в Якутии самолет, собранный детьми?

Над воздушным судном старшеклассники трудятся уже год. По словам директора, до полной сборки остался примерно еще 1 год.

– У нас нет задачи, скорее его собрать, мы должны как можно больше детей погрузить в процесс сборки самолёта. Это очень многогранное дело в плане творчества, в нём присутствует не только распиловка древесины, но и будущий дизайн самолёта, идеи улучшения летательного аппарата и т. п., – объяснил Санаров.

Фото из личного архива Дмитрия Санарова

На «Дакотский ястреб» планируется прикрепить шасси вида «Буш», которые позволяют приземляться и взлетать с любой земной поверхности даже без взлётной полосы. Кроме того, можно будет установить лыжи или поплавки, чтобы опускаться на воду.

Первый в Якутии самолет, собранный руками школьников, не будет просто красивой моделькой на заднем дворе школы. После того, как он будет готов, его ждут настоящие испытания, конечно же, подросткам такой риск не доверят. Как и положено, аэроплану предстоит пройти экспертизу, получить свидетельство лётной годности. Затем в небо машину поднимет летчик-инструктор.

Фото: hawkaviators.org

Директор Санаров уверен, что в Якутии как в самом крупном регионе России стоит развивать малую авиацию по примеру Канады или Аляски, где даже в суровом климате легкомоторные самолёты такая же обыденная вещь, как и автомобили.

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