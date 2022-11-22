Любовь между собакой и лисом возможна: неприличное фото хвостатой парочки из Якутии взорвало соцсети

Фото: Юрий Коковин / «Индустрия Севера»

Ну или просто расстался с одной и встретил другую. Рассказываем, о чем речь.

На днях соцсети и паблики взорвало фото интимной жизни необычной пары — собаки и лиса.

Фото: «Охота и рыбалка в Якутии»

«Лиса совсем страх потеряла», «Лиса меняет миропорядок! Ей без разницы, кто перед ней. Не важен статус. Предупредите своих питомцев!» — шутили люди.

Как оказалось, этот обнаглевший рыжий живет в поселке Беркакит Якутии. Каждый день он прибегает на железнодорожный вокзал, чтобы выпросить вкусняшек. Совсем не боится людей и по-хозяйски разгуливает по перрону.

Здесь он завел себе подружку — собаку и всюду волочится за ней.

А сегодня редакция «КП — Якутия» откопала в архивах местных телеграм-каналов видео от мая 2022 года, снятое в Нерюнгри (город находится недалеко от поселка). И, кажется, у лисьего Дон Жуана еще недавно была совсем другая дама сердца, блондинка.

Конечно, возможно, это другая пара. Но после просмотра видео невольно задаешься вопросом: все лисы в Нерюнгринском районе такие или это все один любвеобильный Патрикеевич?

Если второе, нерюнгринцы, берегите своих собак, если не хотите, чтобы их сердца и честь украл рыжий наглец.

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