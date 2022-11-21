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Дом. Семья21 ноября 2022 2:58

Фотофакт: в Якутии собака примерзла хвостом к проруби аки волк из сказки

Ловись, рыбка, большая и маленькая — еще фото внутри
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Якутские телеграм-каналы и соцсети взорвали фотографии несчастной собаки, примерзшей хвостом к проруби аки волк из сказки, который пытался поймать рыбу.

В паблике «Дьиикэй» пишут, что собака-рыбака живет в маленьком селе Жархан в Якутии.

Пользователи начали гадать, вдохновился ли пес мультиком про серого сородича или его надоумила местная лиса. Следов Патрикеевны, к слову, поблизости не нашлось. Как и рыбы.

Некоторые предположили, что в беде «Барбоса» виноваты не хвостатые, а двуногий «друг» собаки.

Бедолагу сразу освободили. Но уцелел ли хвост или остался там, на месте, — неизвестно.

Фото: «Дьиикэй»

Фото: «Дьиикэй»

Фото: «Дьиикэй»

Фото: «Дьиикэй»

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