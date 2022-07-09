В Якутске завели второе уголовное дело по ДТП, где большегруз переехал ребенка

Фото: прокуратура Якутии

В Якутске 5 июля на улице Можайского грузовик сбил насмерть 13-летнего велосипедиста. За рулем служебного автомобиля оказался водитель муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис». После проверки на предприятии заведено уголовное дело по статье халатность, сообщают пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Якутии.

По факту вождения в пьяном виде следственными органами возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура Якутска совместно со следователями Следственного отдела по Якутску СУ СК РФ по республике провела проверку в МУП «Жилкомсервис».

Как выяснилось, с 3 по 5 июля 2022 года включительно на предприятии не проводился обязательный предрейсовый медосмотр водителей. Этот факт позволил сотруднику «Жилкомсервиса» получить путевой лист и сесть за руль грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. После чего под колеса служебного авто попал ребенок, получивший травмы не совместимые с жизнью

По результатам проверки заведено уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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