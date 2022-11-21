Обвинила в разгульном образе жизни. Суд вынес приговор якутянке, которая убила свою беременную сестру

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Верховный суд Якутии вынес приговор 23-летней жительнице Кобяйского района, убившей свою 19-летнюю беременную сестру во время пьяной ссоры, сообщает пресс-служба ведомства.

Убийца могла получить до 20 лет лишения свободы или пожизненное наказание, но девушку приговорили к 11 годам колонии общего режима. Суд учел, что у нее есть двое малолетних детей, а также ее раскаяние и отсутствие судимости. Приговор не вступил в законную силу.

Рассказываем подробности этой страшной трагедии.

Тратила все деньги на себя

Весной 2022 года старшая 23-летняя сестра приехала в Якутск рожать второго малыша, а потом здесь и осталась. Жила небогато, снимала квартиру в двухэтажном деревянном доме на улице Дзержинского.

Позже к ней приехала 19-летняя беременная сестра, которая якобы собиралась восстановиться в учебном заведении. Отметим что обе сестры – сироты. Впрочем, беременность ей не мешала развлекаться и периодически ходить на гулянки, что очень раздражало старшую сестру. Кроме того, сестрица отказывалась вставать на учет по беременности.

28 июня, когда младшая сестренка была уже на 5-м месяце беременности, терпение старшей сестры истощилось. Возможно, она бы смогла более сдержанно поговорить с сестренкой, но выпитый алкоголь толкнул на страшное злодеяние.

Избивала руками, ногами и кромсала ножом

Девушка начала выговаривать сестре, что та ведет разгульный образ жизни, ей не помогает и тратит все деньги на себя. Естественно, что началась ссора. Не сдержавшись, подсудимая схватила кухонный нож и ударила сестру несколько раз по ноге.

Раненная девушка пыталась убежать из квартиры, но ее разъяренная родственница догнала ее в прихожей и продолжала бить ножом. Она затащила тело сестренки с лестничной площадки в квартиру и продолжила избивать и бить ножом.

Потом эксперты установят, что погибшей было нанесено не менее 34 ударов руками и ногами по всему телу и 11 ударов ножом. Причиной гибели стали удары ножом в голову и сердце. Девушка скончалась на месте преступления до приезда скорой помощи.

«Погибшая сама виновата»

В ходе судебного разбирательства осужденная отказалась от дачи показаний. Но вот что интересно, их родственники отправили ходатайства в суд о смягчении наказания убийце своей сестры, предположив, что потерпевшая сама спровоцировала ее на убийство.

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