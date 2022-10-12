Жительница Якутии предстанет перед судом за убийство беременной сестры

Фото: KP.RU

Уроженка Кобяйского района обвиняется в убийстве своей беременной сестры, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия произошла в конце июня этого года в Якутске на съемной квартире в двухэтажном деревянном доме. Женщина, будучи пьяной, поругалась с сестрой и схватилась за нож.

Беременность сестры ее не остановила, она нанесла многочисленные удары по телу несчастной. Раны оказались очень серьезными, и пострадавшая скончалась на месте.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Якутии, подозреваемая в убийстве 1999 г.р., а ее сестра еще младше - ей было 19 лет. Она была на пятом месяце беременности.

Следственный отдел по Якутску СУ СК России по Якутии завел уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой республики в Верховный суд Якутии.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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