В Якутске у всех собак в пункте передержки возьмут пробы на бруцеллез

Фото: Василий Вахрин

Пробы на бруцеллез возьмут у всех собак, содержащихся в приюте для безнадзорных животных Якутска, передает телеграм-канал мэрии «Якутск».

Об этом 21 ноября во время общегородской планерки сообщил заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии по городу Якутску Виктор Семенов.

Департамент ветеринарии — это уполномоченный государственный орган по обращению с безнадзорными животными.

Как отметил Семенов, у пяти собак в пункте передержки животных Якутска выявлен бруцеллез, еще у четырех — результаты сомнительные. Такие пробы пришли из лаборатории в Москве.

Теперь пробы будут брать у всех собак в приюте поголовно — всего их содержится около одной тысячи. Также введен карантин на прием и выпуск собак. За прошедшую неделю в Якутске было отловлено 102 безнадзорные собаки, их поместят в филиал пункта передержки на улице Автодорожной.

По приказу Минсельхоза России животные, у которых были обнаружены положительные пробы, должны подвергнуться усыплению в течение 15 дней. Но директор пункта передержки Екатерина Безрученко не согласна с таким подходом. По ее словам, зараженных собак можно вылечить антибиотиками.

Что такое бруцеллез

Бруцеллез собак – это инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмом Brucella canis, которым болеют собаки всех пород, возбудитель болезни передается механически. Проявляется вспышками абортов, репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему, хотя возникновение бессимптомных инфекций у собак не редкость.

Заражение может происходить при контакте с больным животным через слюни. Поэтому по санитарным нормам людям с царапинами и ранами запрещается контактировать с животными.

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