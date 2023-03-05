«Забирали всех без разбора». В ТЦ Якутска полиция задержала подростков для пресечения сходки ЧВК «Редан»

Фото: «Дьиикэй»

В воскресенье, 5 марта, в одном из торговых центров Якутска прошли массовые задержания подростков — полиция пыталась пресечь сходку членов так называемой ЧВК «Редан».

О том, что произошло, «КП — Якутия» рассказал на правах анонимности случайный очевидец, которого тоже чуть не загребли в общую каталажку.

«Меня попытались схватить, но я прыгнул на пол и побежал по лестнице»

«Я был у городского суда, а потом примерно в 14:10 пришел в ТЦ покушать, без цели драки. Потом туда пришли полицейские, они на 1-2 этажах были. Я спустился и успел выйти из ТЦ, на выходе меня попытались схватить, но я прыгнул на пол и быстро побежал по лестнице.

Забирали всех без разбора, кто под руку попадется. Особенно детей без родителей. Задержали около 20 человек или, может, чуть больше. На моих глазах человек пять задержали. На улице был один (полицейский) автобус. Слышал, как сказали, что мест не хватает и что сейчас второй вызовут», — сообщил Иван (имя изменено — прим. ред.).

По его словам, у заведения «Бургер Кинг» в ТЦ было много подростков, человек 100.

Иван отметил, что он не поклонник аниме и оказался там случайно.

Фото задержаний подростков в Якутске

Задержанные отправили в телеграм-канал «Дьиикэй» фото с места событий.

Фото: «Дьиикэй»

Фото: «Дьиикэй»

По сообщению издания SakhaDay, задержанным подросткам провели профилактическую беседу и отпустили. В участке они провели час.

Официальный комментарий правоохранительных органов будет опубликован позже.

Напомним, ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество «Редан Якутск», где собралось более 600 человек, в основном школьники. Они хотели собраться на выходных в одном из торговых центров, однако после предупреждения от полиции сходку отменили. Сам админ пишет, что создал группу «по приколу».

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