ЧВК Редан в Якутске: разбираемся, что происходит

Фото: vk.com

На днях внимание СМИ, блогеров и даже депутатов захватило некое движение «ЧВК Редан». Якутская полиция даже решила устроить рейд по торговым центрам на выходных.

«Рёдан», точнее «Геней Рёдан» — это преступный клан из манги и аниме Hunter x Hunter. Паук — их символ.

Фото: vk.com

Приписку «ЧВК» любители аниме добавили как шуточный ответ на историю про ЧВК «Вагнер». Была пара сообществ во «ВКонтакте» с таким названием и не более, где в основном обсуждали аниме и проводили конкурсы.

Все началось с того, что спортсмены подрались с любителями аниме в московском торговом центре «Авиапарк». По одной из версий, спортсменам не понравился внешний вид ребят: клетчатые штаны, балахонка с пауком, длинные волосы. Однако анимешники оказались сильнее и дали отпор этим любителям спорта.

Хотя стычки в торговых центрах бывают нередко, но почему-то этот конфликт вызвал интерес у блогеров и СМИ. Они почему-то назвали «ЧВК Редан» субкультурным движением. Журналисты превратили небольшое сообщество любителей конкретного аниме в целую молодежную субкультуру.

Фото: vk.com

Из-за того, что аниме Hunter x Hunter в основном смотрят школьники 14-16 лет, они восприняли это как вызов и шутку. Появились уже десятки сообществ во «ВКонтакте» на фоне последних новостей, даже в Якутске. Сеть заполонила волна мемов.

Случилось самоисполняющееся пророчество. СМИ писали о новом движении анимешников, на что школьники действительно начали собираться вместе. Естественно, это не нравилось другим, и потасовки в торговых центрах участились. О «ЧВК Редан» заговорили даже в Беларуси и Украине. По торговым центрах проводят целые рейды и задержания.

Фото: vk.com

Теперь в комментариях «неформалов» называют агрессорами, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Редан» субкультуру аниме депрессивно-агрессивными. По ее мнению, любители японской анимации исповедуют насилие.

Якутск тоже не остался в стороне. Во «Вконтакте» уже появилось сообщество «Редан Якутск», где собралось более 600 человек, в основном школьники.

Они хотели собраться на выходных в одном из торговых центров, однако после сообщения от полиции сходку отменили. Сам админ пишет, что создал группу «по приколу».

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