Майя Данилова и Александр Степанов. Фото: SakhaDay

Директор ювелирной компании «Киэргэ» и светская львица Майя Данилова объявила о разводе с мужем Александром Степановым, известным в определенных кругах по прозвищу «Кошмар».

«Я развожусь. Это не решение одного дня. Все началось очень резко, быстро развивалось и так же сгорело. Но я уверена в том, что все, что ни делается — делается к лучшему! И ни о чем не жалею, ни капли. Я благодарна Богу, судьбе, Саше за чудесного сына. Перевернув страницу, решила переехать, начать новую жизнь, и не в Якутске. Я не боюсь перемен», — приводит слова модели издание SakhaDay.

Ее пост вызвал бурю комментариев у якутян.

Многие высказали свое мнение, что девушке вообще не надо было выходить за такого парня. Некоторые предположили, что муж, возможно, поднимал на нее руку. Кое-кто отметил, что она сама решает, с кем ей быть и с кем разводиться.

Также немало людей отписали, что это вообще не новость и им, мягко говоря, по барабану, кто женится и разводится. Тем не менее пост набрал множество просмотров и комментариев буквально в каждом телеграм-канале и паблике, который его опубликовал.

Сама Майя поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку. Я знаю, что ничего не потеряла, только приобрела. Нет худа без добра. Отпустив прошлое, открываются новые двери», — пишет бизнес-вумен.

Фото: SakhaDay

Свадьба пары состоялась совсем недавно — в феврале текущего года. А летом муж модели засветился в скандальной драке с известным спортсменом, многократным победителем «Игр Дыгына» Егором Филипповым у ресторана.

Майя, находившаяся в то время на большом сроке беременности, утверждала, что приехала в ресторан за своим супругом, а многоборец схватил ее за волосы и обматерил. И муж вступился за нее, в результате произошла потасовка.

А два месяца назад, в сентябре, якутян удивило известие, что Майу во время родов поддерживала в роддоме подруга, а не муж. Сама она объяснила, что мужчинам не стоит этого видеть.

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