«Никого не лапал». Якутский спортсмен опроверг слухи, что нашумевшая драка началась из-за приставаний к замужней бизнес-вумэн

Фото: скриншот видеозаписи

В Якутии разразился очередной скандал, связанный с титулованным якутским спортсменом Егором Филипповым, а также с известной в республике бизнес-вумэн Майей Даниловой. «КП – Якутия» рассказывает, что о нем известно.

Что случилось?

В минувшую субботу возле ресторана Hills по улице Лермонтова произошла драка. В разлетевшейся по соцсетям видеозаписи якутяне узнали известного в республике спортсмена Егора Филиппова. А также мужа директора ювелирного салона «Киэргэ» Майи Даниловой Александра Степанова. Сначала драка произошла в самом ресторане, затем продолжилась на крыльце. А после приезда полиции завершали ее уже неподалеку во дворах.

Кто эти люди?

Егор Филиппов – титулованный спортсмен, пятикратный победитель республиканских Игр Дыгына, мастер спорта по якутским прыжкам, мастер спорта РФ по становой тяге, кандидат в мастера спорта РФ по легкой атлетике. Женат.

Майя Данилова – светская львица, модель, директор ювелирной компании «Киэргэ». В феврале этого года она вышла замуж и сейчас находится в интересном положении. Ее избранником стал Александр Степанов, в определенных кругах носящий кличку «Кошмар». Ранее он уже «прославился» участием в драках в барах.

Что об этом говорят?

Отметим, что все эти слухи являются неподтвержденной информацией и могут быть распространены обеими сторонами конфликта. Редакция не ручается за их достоверность, а только передает то, что обсуждали якутяне.

Самым упорным слухом о причине разборок стало утверждение, что Егор Филиппов приставал к эффектной красавице Майе и даже позволил себе распустить руки, чем сильно задел не только девушку, но и ее мужа, находившегося в том же ресторане. Степанов подошел к спортсмену, слово за слово, быстро завязалась драка, в которой с обеих сторон приняли участие их друзья.

И чем все закончилось?

Егор Филиппов и еще один участник конфликта сейчас находятся в больнице. У него повреждена челюсть.

По данным «КП – Якутия», никто из участников не стал подавать заявления в полицию. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Майя Данилова в разговоре с редакцией не подтвердила информацию о том, что в распространяемых видео драки был замечен её муж Александр Степанов. Также она сказала, что не будет комментировать инцидент.

Что сказал на это сам Филиппов?

В комментарии изданию «Sakhaday» он опроверг слухи, что якобы приставал к девушке и сказал, что вообще с ней незнаком.

– Я ни к кому не приставал, никого не лапал, и эту Майю вообще не знаю, не знаком с ней. Соответственно, и повода для ревности не было. Но ведь его можно выдумать. Никакого давнего конфликта у нас с этим Александром не было. Все это слухи, которые они запускают в качестве отмазки, чтобы оправдать свои действия. Это беспредельщики, которым лишь бы подраться. Я вообще был удивлен, когда они на меня налетели. Зачинщик был пьян. До драки со мной они также побили двух парней, один из них лежит в больнице. Кстати, вместе со мной, – отметил травмированный спортсмен.

Издание отмечает, что истину могла бы приоткрыть видеозапись с камер наблюдения, но она исчезла. Осталось только видео начала конфликта в самом ресторане.

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