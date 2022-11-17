Очень жестокие кадры: волки растерзали лошадей в Якутии

Фото: t.me/murusahargata

В соцсетях и пабликах распространяются фото и видео лошадей, на которых напали волки.

По сообщению в телеграм-канале «Мүрү саһарҕата», это произошло у села Соттинцы Усть-Алданского района Якутии.

У одной из лошадей зияющая рана на боку. Буквально за минуту до смерти ее спасли люди, отпугнувшие серых хищников. Однако сможет ли конь оправиться и выжить, вызывает большие сомнения.

Внимание: видео содержат жестокие кадры, не рекомендуем смотреть его слабонервным и беременным!

Вторую лошадь звери задрали и съели. Туша еще теплая. Автор видео говорит, что это были именно волки, а не собаки.

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