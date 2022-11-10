Впервые за два года фестиваль «Зима начинается с Якутии» пройдет в очном формате

Фото: eventsinrussia.com

С 28 ноября по 4 декабря состоится Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Впервые за два года этот праздник пройдет в очном формате, сообщает ТАСС.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится с 2011 года. Его даты и формат в этом году утверждены в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

– В нынешнем году фестиваль пройдет в привычном нам всем формате, то есть очно, чему мы, безусловно, очень рады. В рамках подготовки региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга формирует пакетные предложения для туристов из других регионов России в рамках регулярных рейсов с 29 ноября по 4 декабря, – сказал глава ведомства Тимур Ханды.

Он добавил, что программа события порадует уникальными яркими событиями. В рамках фестиваля традиционно проводятся конкурсы ледовых скульптур, выставки, гастрономический фестиваль, концерты. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка в России.

В 2020 году «Зима начинается с Якутии» в онлайн-формате собрала 59,4 тысячи просмотров. В 2021-м это событие провели в гибридном формате число онлайн-подключений превысило 721,3 тысячи.

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