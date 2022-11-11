В Госкомцене Якутии объяснили, почему повышаются тарифы на ЖКХ в декабре

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 1 декабря 2022 года будут повышены тарифы на ЖКХ, в том числе холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Председатель Госкомцена Якутии Антонина Винокурова рассказала, почему это произошло и насколько вырастут цены.

По словам Антонины Винокуровой, в первую очередь вырастут бюджетные расходы. С 2022 года разница между экономически обоснованным и льготным тарифом должна финансироваться за счет бюджета республики. Такой метод применяется во всех соседних регионах Дальнего Востока, также получающих выравнивание тарифов для прочих потребителей.

Для населения тарифы в сфере электрической энергии повысятся на 9% по всей стране. Для прочих потребителей в центральной Якутии конечные тарифы ежемесячно меняются в зависимости от загрузки станций Дальнего Востока, но в среднем за год рост не превысит 12-14%.

Однако в арктических районах для бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунальной сферы, топливно-энергетического комплекса и сферы добычи драгоценных камней и металлов тарифы повысятся в 2,5 раза. Это связано с тем, что поэтапно отменяется механизм выравнивания тарифов со среднероссийским уровнем.

Для остальных потребителей и предпринимателей Арктики механизм выравнивания тарифов сохраняется. Для них рост базового тарифа, утверждаемого правительством РФ, составит не более 9%.

Кроме того, подготовлен закон республики о льготных тарифах для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них рост на тепловую энергию должен составлять не более 10%. В случае более высокого роста тарифов разница будет компенсироваться из республиканского бюджета.

Отмечается, что с 1 декабря повышение тарифов произойдет более высокими темпами, чем в предыдущие годы. Основная причина — значительный рост цен на топливно-энергетические ресурсы, сообщает пресс-служба Госкомцен Якутии.

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