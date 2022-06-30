С 1 июля в Якутии в среднем на 6% поднимутся коммунальные тарифы

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С 1 июля плата за коммунальные услуги ЖКХ по Якутии повысится в среднем на 6%, что является предельно допустимым отклонением в 2,4%, сообщает пресс-служба Госкомцен по республике.

Для жилых помещений плата может измениться менее 6%, а по некоторым в зависимости от набора услуг может быть больше, но не выше 8,4%.

Средний индекс роста тарифов с начала следующего месяца по республике:

• Отопление — 6,0%;

• Горячее водоснабжение из закрытой системы теплоснабжения — 6,0%;

• Горячее водоснабжение из открытой системы теплоснабжения (слив теплоносителя) — 10,0%;

• Холодное водоснабжение — 7,2%;

• Водоотведение — 5,5%;

• Электроотопление — 7,0%;

• Электрообогрев — 6,0%;

• Обращение с твердыми коммунальными отходами — 3,4%;

• Твердое топливо — 2,6%.

Указанные цифры дифференцируются по поставщикам услуг.

Госкомцен напоминает, что для всех жителей республики действуют льготные, т.е. пониженные тарифы на коммунальные услуги. Ведомство сообщает, что для тех, у кого плата за услуги ЖКХ, даже по льготным тарифам, превышает 15% доходов (для малообеспеченных семей от 0 до 15%), предусмотрены адресные субсидии.