С 1 июля в Якутии в среднем на 6% поднимутся коммунальные тарифы

admmegion.ru
С 1 июля плата за коммунальные услуги ЖКХ по Якутии повысится в среднем на 6%, что является предельно допустимым отклонением в 2,4%, сообщает пресс-служба Госкомцен по республике.
Для жилых помещений плата может измениться менее 6%, а по некоторым в зависимости от набора услуг может быть больше, но не выше 8,4%.
Средний индекс роста тарифов с начала следующего месяца по республике:
• Отопление — 6,0%;
• Горячее водоснабжение из закрытой системы теплоснабжения — 6,0%;
• Горячее водоснабжение из открытой системы теплоснабжения (слив теплоносителя) — 10,0%;
• Холодное водоснабжение — 7,2%;
• Водоотведение — 5,5%;
• Электроотопление — 7,0%;
• Электрообогрев — 6,0%;
• Обращение с твердыми коммунальными отходами — 3,4%;
• Твердое топливо — 2,6%.
Указанные цифры дифференцируются по поставщикам услуг.
Госкомцен напоминает, что для всех жителей республики действуют льготные, т.е. пониженные тарифы на коммунальные услуги. Ведомство сообщает, что для тех, у кого плата за услуги ЖКХ, даже по льготным тарифам, превышает 15% доходов (для малообеспеченных семей от 0 до 15%), предусмотрены адресные субсидии.