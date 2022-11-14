В Якутске дрифтеров-вандалов на Комсомольской площади будут вычислять по видеокамерам с полицией

Фото: mxlva / t.me/yakutia_kp

В октябре на одной из центральных площадей Якутска появились колесоотбойники. Они должны были стать препятствием для любителей погонять по ночам, но дрифтеры нашли способ обойти преграды.

Не площадь, а трасса с препятствиями

К властям города и республики с просьбой спасти от дрифтеров обратились жители домов, располагающихся рядом с Комсомольской площадью. Историю их борьбы за право на тишину по ночам редакция «КП – Якутия» уже рассказывала. Но, как показала практика, одними колесоотбойниками от гонщиков не отделаться.

На прошедших выходных один из местных жителей снял на видео, как белая иномарка под громкий визг колес объезжает все ограждения и дрифтует на по идее закрытой части площади. С Комсомолки на улицу Лермонтова водитель съехал почти боком, затем умчался в неизвестном направлении.

– С этими оградками им еще интереснее стало дрифтовать. Трасса получилась, – гласит подпись к видео.

– Кажется, любителей дрифта вообще мало, что способно остановить, – комментируют жители Якутска.

Ранее горожане задавались вопросом, кто следит за этим объектом? Один из автолюбителей даже прогулялся со смартфоном по площади, показав, в каком состоянии оказались отбойники всего через пару недель после установки.

Железные ограждения оказались настолько засыпаны снегом, что многие из них перестали быть препятствиями для транспорта. Часть конструкций деформировалась под весом машин.

– Всё уже, переломали эти железки. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Снег не чистят, их не видно. Люди прямо по ним ездят, все уже погнули, вырывали. Короче, не прижилось новшество, – заключил автор видео.

Дрифтеров-вандалов будут вычислять по видеокамерам с полицией

Объект, как и вся площадь, находится на балансе ГАУ «Конгресс-центр Якутия». Его представитель сообщил, что сегодня-завтра оторванные от земли колесоотбойники установят обратно.

– Три конструкции сорвали дрифтеры. Мы все установили, а они всё равно дрифтуют и всё ломают. Пока никак не можем с ними воевать, но скоро будет полегче, когда установим видеокамеры. Тогда уже будет понятно, кто ломает, будем через полицию отрабатывать. Надеюсь, камеры появятся уже на этой неделе, – рассказал начальник отдела финансово-правового и технического обеспечения Сергей Шолохов.

Также он пояснил, что деньги на уборку снега на Комсомольской площади не заложены, но его все же чистят, просто не всегда успевают за снегопадами. На днях планируется прочистить парковочную зону Комсомолки так, чтобы отбойники были видны.

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