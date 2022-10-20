Открылась выставка исторических фотографий с легендарными самолетами Ту в аэропорту Якутска

Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

В аэропорту Якутска открылась фотовыставка, посвященная столетию Конструкторского бюро Туполева и легендарным самолетам Ту, прилетавшим в город, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Интересный факт: в марте 1957 года в аэропорту Якутска прошли летные и наземные испытания в условиях низких температур первого отечественного реактивного пассажирского самолета Ту-104. Воздушного гиганта встречали жители и гости города. Все это можно увидеть на фотографиях на выставке.

А впервые на постоянное базирование в столицу республики прибыл в 1983 году самолет Ту-154.

Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

Позже самолеты этого типа летали в небе Якутии в ливреях авиакомпаний «СахаАвиа», «Якутские авиалинии», «Полярные авиалинии», «Якутия» и «Алроса».

Последний в России гражданский полет знаменитого Ту-154 состоялся 28 октября 2022 года. За год до этого из эксплуатации вывели Ту-134.

Выставку открыли на втором этаже аэровокзала в общедоступной зоне.

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