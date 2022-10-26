Ударил четыре раза ножом по голове. В Якутске вынесен приговор по громкому делу нападения на таксиста

Нападавшего задержали в окровавленной одежде. Фото: СУ СК РФ по Якутии

28-летний житель Якутска судом был признан виновным в попытке убийства таксиста и совершении других преступлений. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

Он осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«КП – Якутия» рассказывает подробности его преступлений.

Обокрал мать и друга

В марте этого года молодой человек украл у своей матери 15 тысяч рублей с ее банковской карты, а также телевизор и мобильный телефон.

Кроме того, он похитил у своего приятеля игровую приставку с комплектующими проводами и джойстиком. Вырученные от продажи краденого деньги он спустил на свои нужды.

Пытался убить водителя такси

Через месяц он решился на более тяжелое преступление. 2 апреля обвиняемый, находясь в магазине и будучи пьяным, попросил продавца вызвать для него такси. На приехавшей машине он приехал в безлюдное место.

Там пассажир обхватил шею шофера и попытался его удушить, а когда водитель оказал активное сопротивление, ударил его ножом по голове. Всего он нанес четыре удара.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Водитель продолжал яростно отбиваться, и тогда преступник вышел из машины и разбил стекло двери, чтобы достать свою жертву. Но тот нажал на газ и скрылся с места происшествия.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Пострадавший сразу поехал в больницу, а там о случившемся оповестили полицию. Преступника в окровавленной одежде нашел и поймал наряд патрульно-постовой службы.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Свою вину мужчина признал лишь частично, сказав, что убивать таксиста он не хотел. Однако следствие установило все обстоятельства произошедшего и собрало необходимые доказательства. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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