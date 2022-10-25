Видео: на якутский поселок Жиганск обрушилась пурга

Фото: скриншот видео

Что творится у нас с погодой, вопрошают жители Якутии: на западе республики в соседних районах где-то бушует пурга, где-то буйствует штормовой ветер, а где-то прошла гроза и появилась радуга — в конце октября.

Вот какие видео метели присылают жители Жиганска. Белая пелена накрыла поселок. Все сидят по домам и пережидают непогоду. На улице никого, кроме отчаянного автора видео.

А вот что шлют из Нюрбинского района.

«Обильные дожди. Еще и гром прогремел. Странная погода. 24 октября. Вот так у нас», — говорит мужчина за кадром.

Следует отметить, что для Якутии такая погода в конце октября крайне необычна. Озера и небольшие речки уже должны быть покрыты льдом.

Люди в это время года обычно готовятся к зимнему забою скота, а не любуются радугой, как нюрбинцы вчера.

Радуга в Нюрбинском районе. Фото: соцсети

А еще там заметили вот такие необычные облака. Фото: соцсети

А в это же время жители соседних Мирнинского, Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов сидели без света: на них обрушился штормовой ветер.

Тем временем на Полюсе холода — в Оймяконе ни снежинки. Эту фотографию нам прислали сегодня. Сказали, что с утра коровы ушли пастьбу: снега нет, пурги нет, ветра с дождем тоже — тишь да гладь.

Оймякон 25 октября 2022 года

К слову, эта диковинка природы самого холодного обитаемого места в Азии повторяется уже не первый год. В 2021 и в 2020 годах в конце октября здесь также при температуре ниже минус 30 градусов не было снега.

Но уже завтра, 26 октября, по информации Якутского УГМС, непогода доберется и до них. Снег, метель и порывистый ветер до 15-20 м/с ожидается в среду в Оймяконском, Томпонском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десятки фур стали заложниками непогоды на горном перевале в Якутии (подробнее)

В Мирном восстановили электроснабжение, прерванное из-за шквалистого ветра (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.