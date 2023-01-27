По факту гибели трех людей в пожаре в якутском селе Майя заведено дело

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Следователи завели уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек после пожара в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Сообщение о гибели людей поступило утром 26 января 2023 года. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Дом сгорел полностью.

Установлено, что жертвами пожара стала семья: 27-летний мужчина, его 22-летняя супруга и их 5-летняя дочь. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление продуктами горения.

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