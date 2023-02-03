Бывшая замминистра здравоохранения Якутии подала в суд за незаконное четырехлетнее уголовное преследование

Фото: Минздрав Якутии

2 февраля Якутский горсуд начал рассматривать иск экс-замминистра здравоохранения республики Людмилы Вербицкой о возмещении вреда реабилитированному за незаконное уголовное преследование.

Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля. Сумма компенсации не раскрывается.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении Людмилы Вербицкой было возбуждено в апреле 2019 года. Также ее обвиняли по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

По версии следствия, замминистра поручила внести изменения в конкурсную документацию в пользу поставщика больничного питания — фирмы «Мед-фуд». Сама компания и чиновник это отрицали.

Уголовное дело Вербицкой прошло два круга по всем судебным инстанциям. В марте 2021 года ее оправдал Якутский горсуд, в июне Верховный суд Якутии оставил в силе это решение, но в октябре того же года Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

И дело пошло по новому кругу. В марте 2022 Якутский горсуд повторно выносит оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения. В апреле Верховный суд Якутии также оставляет это без изменений. И наконец в октябре прошлого года Девятый кассационный суд в Владивостоке оставил решение Якутского горсуда в силе.

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