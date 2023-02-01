Правоохранители Якутии показали обломки «самолета-близнеца» из Оймяконского района

Фото: Восточное МСУТ СК России

В Якутии следователи обнаружили упавший самолет Ан-2 в Оймяконском районе. Ранее правоохранительные органы заинтересовала ситуация с двумя якутскими «кукурузниками», которые имели одинаковые бортовые номера. Следователи предположили, что так владельцы самолетов пытались скрыть авиапроисшествие – и не ошиблись.

История началась с жесткой посадки самолета Ан-2 в селе Томтор, имевшего бортовой номер RA-17951. Когда полицейские выехали проверить инцидент, то обнаружили, что неподалеку от аэродрома догнивают обломки еще одного Ан-2 – и тоже с бортовым номером RA-17951.

Фото: Восточное МСУТ СК России

Разбитый Ан-2, по всей видимости, в июне прошлого года совершил жесткую посадку вскоре после взлета с этого же аэродрома. Самолет оказался сильно поврежден, вдобавок, у него либо отвалились крылья, либо их уже после посадки сняли владельцы. «Замаскировать» обломки было решено дырявым тентом.

Вероятно, чтобы скрыть последствия серьезного ЧП, владельцы самолета пригнали в Томтор еще один «кукурузник», пробили ему те же самые номера, и сделали вид, что ничего критичного не произошло. Однако хозяева поленились перекрасить самолет-подделку, и следователи быстро установили, что настоящий Ан-2 с бортномером RA-17951 сейчас валяется в виде обломков за пределами аэродрома.

Фото: Восточное МСУТ СК России

Ущерб «кукурузнику» следствие оценило в 3,9 миллиона рублей – ремонту он уже вряд ли подлежит. Восточный МСУТ СК России завел уголовное дело – пока только по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации самолета. Будут ли владельцев карать за попытку скрыть авиакатастрофу – пока неясно.

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