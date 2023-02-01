В Оймяконском районе Якутии обнаружили два самолета Ан-2 с одинаковыми бортовыми номерами

Фото: t.me/aviatorshina

В Оймяконе нашли два «кукурузника» с одинаковыми бортовыми номерами, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Эта странная история началась полгода назад, когда в аэродроме села Томтор Оймяконского района Якутии произвел жесткую посадку самолет Ан-2. Как оказалось, «кукурузник» был выпущен в 1984 году, собственником выступает авиакомпания «Антонов», а эксплуатантом — «Восход», имеющая сертификат на выполнение авиаработ.

На прошлой неделе полицейские провели осмотр места происшествия, то есть аэродрома села Томтор. Там они обнаружили два целых самолета (бортовые номера RA-07814 и RA-17951) и остатки еще одного, на удалении 172 метров к западу.

Остатки самолета были накрыты тентом, а на хвостовой части фюзеляжа были видны следы от стертого бортового номера «17951» (при этом целый самолет с якобы таким же номером спокойно стоял на аэродроме).

На приборной панели и штурвале кабины экипажа разбитого самолета также имелись надписи «17951», а в трех метрах от фюзеляжа лежали 2 полукрыла с такой же надписью.

Единственное отличие целой «подделки» от разбитого самолета было в раскраске — неизвестные решили не заморачиваться с ливреей. Неродную раскраску заметил арендодатель поврежденного Ан-2, увидев фотографии целого борта с тем же номером.

Кому понадобилось подменять поврежденный самолет целым — пока неизвестно. Возможно, с этим вопросом будет разбираться следствие, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать необычное авиапроисшествие. Комиссия уже приступила к работе.

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