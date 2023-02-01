В Якутске пятеро мужчин, которые облили бензином и сожгли человека, предстанут перед судом

Верховный суд Якутии приступил к рассмотрению дела о зверском убийстве в пригороде Якутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Якутии рассмотрят дело обвиняемых в бесчеловечной расправе над жителем Якутска Дмитрием К., которая произошла в сентябре 2022.

Напомним, мужчина отправился на свой участок в СОНТ «Сатал» и перестал выходить на связь с семьей. По заявлению о его пропаже было заведено уголовное дело. Тайна его исчезновения поразила всю Якутию.

По данным следствия, в роковой вечер 25 сентября прошлого года Дмитрий согласился посидеть в гараже соседа, который когда-то оказывал ему услуги тракториста. Здесь на него и напали пятеро. Они вымогали 2 миллиона рублей, услышав отказ, начали избивать арматурой, палками, связали скотчем, облили бензином, подносили спичку, волокли на машине, потом снова избили. Затем еще живого положили в септик и подожгли. Тело вывезли в соседний Намский район.

В конце прошлого года уголовное дело по пунктам «д», «ж», «з», ч. 2, ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) было завершено и передано в суд в декабре.

Как сообщается на сайте Верховного суда Якутии отобрана коллегия присяжных заседателей: 8 основных и 8 запасных. Всего в отборе приняли участие 36 кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Облили бензином и заживо сожгли в септике. Пятеро жителей Якутска ответят в суде за жестокое убийство мужчины Перед убийством они вымогали у него деньги и избили до потери сознания (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.