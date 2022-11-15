«Мечтаю принять ванну и умереть». В центре Якутска в развалюхе с досками вместо окон живет 82-летняя бабушка

Дом на улице Короленко, 46. Фото: «Кыым»

Каждый день Лидия Игнатьевна наблюдает из окна своего просевшего от времени дома, как мимо бурлящим потоком проходит жизнь.

Школьники с ранцами, студенты, молодые люди спешат на остановку, и никто из них не задумывается, что в этом старом деревянном доме, на фасаде которого огромными белыми буквами выведено «Слава России!», может кто-то жить. Окна забиты досками, в них не горит свет. Но тем не менее здесь живут люди. И одна из них — дитя войны, ветеран труда Лидия Лыткина. О жизни старушки рассказали в местной газете «Кыым».

Коридор второго этажа. Фото: «Кыым»

Лидия Игнатьевна и ее дом — почти ровесники. Женщина родилась в 1940 году, дом был построен в 1941-м. Некогда очень красивые, сейчас они вместе доживают свой век, два свидетеля прошедшей эпохи.

Поселилась женщина в этом доме с мужем в 1977 году. Он был геологом, она работала там же в печатном цехе. Жилье паре предоставили по работе. Тогда оно еще было в хорошем состоянии.

В 1993 году у мужа Лидии случился инсульт, и она ушла с работы, чтобы ухаживать за супругом. А 16 лет назад ее друг сердца покинул этот мир.

У женщины сейчас два сына и дочь. Старший живет отдельно, ухаживает за женой-инвалидом, не работает. У второго сына тоже случился инсульт. Он и дочка Лидии с 17- и 18-летними сыновьями живут с ней в этом же доме. Дочка работает уборщицей в поликлинике и не может себе позволить ипотеку.

Общая площадь квартиры — 60 кв. метров. Дом неблагоустроен. Туалет на улице. К тому же, так как это центр города, по вечерам и ночам сюда часто ходят пьяные справить нужду.

Глядя на этот туалет, невольно возникает вопрос, куда ходят жильцы дома. Фото: «Кыым»

Более того, прохожие думают, что дом заброшен и в нем никто не живет, и часто разбивают окна. Но, как рассказывает Лидия, ни одна из квартир в этом доме не пустует! Жильцы уже устали ремонтировать после дебоширов. Поэтому многие окна просто заколочены досками.

Вдобавок весной дом топят талые воды. Одним словом, здесь люди не живут, а выживают. А совсем рядышком от из развалюхи высятся красивые, пафосные новостройки.

Жильцы разваливающегося дома каждый день любуются пафосными новостройками рядом и мечтают об обычной ванне. Фото: 2ГИС

Лидия Игнатьевна признается, что ее заветная мечта — жить в доме с ванной. Она хочет принять теплую ванну в своем доме и спокойно отправиться к праотцам.

После публикации в СМИ о жильцах дома на Короленко, 46 прокуратура Якутска начала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, действиям (бездействию) уполномоченных органов и будут приняты меры прокурорского реагирования.

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