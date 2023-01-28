Взяткодатель, которого задержали в Алданском районе, пожертвовал 200 тысяч сиротам для смягчения приговора

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Верховный суд Якутии изменил приговор Алданского районного суда, который осудил 45-летнего жителя Санкт-Петербурга за дачу взятки в крупном размере.

Напомним, пермская компания ООО «СГК-1» должна была выполнить биологическую рекультивацию земель на территории Алданского участкового лесничества, где проходит газовая труба «Сила Сибири». Но работы фактически не были проведены.

Чтобы избежать ответственности, заместитель главного инженера по охране труда в августе 2022 года предложил лесничему взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги лесничий должен был подтвердить, что рекультивация якобы была проведена.

Лесничий в свою очередь сообщил об этом правоохранительным органам. Когда сотрудник предприятия дал взятку в салоне автомобиля на парковке кафе в Томмоте, его сразу задержали.

Было заведено уголовное дело. Во время расследования обвиняемый вину признал и раскаялся. Он дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Суд апелляционной инстанции учел смягчающие обстоятельства. Например, заболевание ребенка, положительные характеристики с места работы, нахождение на иждивении ребенка-студента, состояние здоровья подсудимого, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Кроме того, осужденный в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию преступления, признал вину, раскаялся, а также в целях заглаживания вины пожертвовал 200 000 рублей в ЦГКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Суд смягчил приговор и отменил штраф в размере 600 тысяч рублей, сохранив основное наказание. Кстати, сама компания также была оштрафована на миллион рублей. А на ее имущество был наложен арест.

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