Представителя пермской компании в Якутии осудили на четыре года и оштрафовали за взятку лесничему

Фото: СУ СК РФ по Якутии

45-летний житель Пермского края был признан виновным в даче взятки должностному лицу лично в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Его осудили на четыре года лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей за дачу взятки в крупном размере. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Якутии, расследовано Алданским МСО СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, одно из предприятий в Алданском районе, которое арендовало лесные участки для производственной деятельности, должно было выполнить биологическую рекультивацию земель. Но работы фактически не были проведены.

Чтобы избежать ответственности, сотрудник предприятия в августе этого года предложил лесничему взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги лесничий должен был подтвердить, что рекультивация якобы была проведена.

Лесничий в свою очередь сообщил об этом правоохранительным органам. Когда сотрудник предприятия дал взятку в салоне автомобиля, его сразу задержали.

Было заведено уголовное дело. Во время расследования обвиняемый вину признал и раскаялся. Он дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии лесничему пытались дать взятку в размере 200 тысяч рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.