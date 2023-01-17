Названа возможная причина открытия люка самолета, летевшего из Якутии в Магадан

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

9 января на высоте трех километров открылся люк самолёта Ан-26 после вылета из якутского аэропорта Маган. Одну из вероятных причин инцидента назвал авиационный аналитический ресурс «Авиаторщина» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Рейс, который направлялся в Магадан, выполняла авиакомпания «ИрАэро», на борту находилось 32 человека. Как позже вспоминал один из пассажиров, через 10 минут после взлета сзади послышался хлопок, и тут же с людей послетали шапки. По его словам, одного непристегнутых мужчин чуть не унесло за борт. Пилоты экстренно приняли решение вернуться на аэродром вылета. Посадка в Магане прошла благополучно.

Причиной авиаинцидента мог стать человеческий фактор. По данным источников, при подготовке к рейсу авиатехник «ИрАэро» не до конца закрыл грузовой люк, в свою очередь пилот не проконтролировал готовность судна к рейсу. В итоге, когда самолет набрал высоту 2,9 тысячи метров, задняя грузовая рампа 44-летнего воздушного судна частично открылась. За этим последовала полная разгерметизация самолета, на котором находились 25 пассажиров и 7 членов экипажа.

Пилоты зафиксировали уменьшение перепада давления с ростом высоты в гермокабине. Никто из 32 человек не пострадал. Кроме головных уборов, некоторые пассажиры потеряли багаж, часть которого вылетела из самолета.

– Осмотр после посадки показал, что механизмы закрытия грузовой рампы были халатно закрыты без соприкосновения с креплением на фюзеляже Ан-26. Обнаружена вырванная балка крепления в рампе, шесть правых боковых замков находились в закрытом положении, но серьги рампы были вне замков. Росавиация еще расследует обстоятельства и причины этого серьезного авиационного инцидента, — отмечается в телеграм-канале «Авиаторщина».

В Восточном МСУТ СК России также проводят свою проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В истории самолетов типа Ан-24/26 это второй случай, когда во время полета открылась дверь (люк). Первое подобное ЧП произошло в 1992 году.

По словам источника, к изучению всех обстоятельств происшествия привлечены специалисты Международного авиационного комитета. Компаниям, эксплуатирующим этот тип бортов, посоветовали проверить состояние пороговых замков грузовой рампы на предмет выработки или коррозии.

Также Росавиация рекомендовала авиакомпаниям напомнить пилотам процедуры контроля за закрытием и открытием люков и дверей самолетов, а также обратить внимание на порядок и технику действий в нештатных ситуациях.

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