У летевшего из Якутии самолета во время полета открылся трап

Фото и видео: 360tv

Самолет, летевший из Якутии в Магаданскую область, был вынужден сесть из-за разгерметизации. Рейс следовал из Магана в Магадан, когда в полете у него открылся задний трап в грузовом отсеке, сообщает канал 360.

Как уточняет канал, ЧП произошло с самолетом «ИрАэро». В этот момент на борту находились 25 пассажиров – один из них даже снял видео с невозмутимым видом.

После разгерметизации пилоты сразу пошли на экстренную посадку и благополучно приземлились, никто не пострадал. Сейчас в ситуации разбирается Генпрокуратура. В Восточном МСУТ СК России сообщили, что проводят доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета.Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета», – добавили в ведомстве.

Фото: СК РФ

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