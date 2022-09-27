Огурцы, помидоры, перец: кто съел овощи из сквера Матери в Якутске

Фото: KP.RU

Летом 2022 года жителей Якутска удивили клумбы на одной из площадей города — в сквере Матери. На них вместо привычных цветов росли овощи: огурцы, помидоры, перец, а также ягоды и пр.

Сейчас уже осень, и клумбы пусты.

Редакция «КП — Якутия» разузнала, кто собрал урожай с общественного огорода.

«По словам Захарова (индивидуальный предприниматель, с которым был заключен контракт о посадке культурных растений, — прим. ред.), урожай забирали жители, которые гуляли по скверу Матери», — сообщили нам в Службе эксплуатации городского хозяйства.

На вопрос, посадят ли овощи снова в следующем году, нам ответили, что это зависит от откликов горожан.

Напомним, огурцы, помидоры и другие культурные растения посадили на площади в качестве эксперимента. Если жители Якутска признают его удачным, в следующем году его масштабируют. Однако плоды не рекомендовали есть, так как овощи растут возле дороги.

Вспомним, как выглядели клумбы раньше.

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