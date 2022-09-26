В Якутии создали единый штаб по возвращению ошибочно мобилизованных

Якутяне, которые были ошибочно призваны военкоматами, прибыли из Хабаровска в Якутск. Фото: Sakhaday

Депутаты Ил Тумэн и народный комитет солдатских матерей Якутии создали единый штаб, где будут принимать обращения от населения о частичной мобилизации с нарушениями, сообщает Ulus.media.

Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику несоответствующих критериям частичной мобилизации мужчин.

«В связи с тем, что есть ошибки в сборе военнообязанных, принято решение о создании единого штаба, который будет регулировать вопросы мобилизации. Ошибочно мобилизованных граждан необходимо вернуть», — отметила депутат Елена Голомарева.

Штаб будет действовать до окончания спецоперации. Граждане могут обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия», которая есть в каждом районе республики. Адрес в Якутске: улица Аммосова, 18, 2-й этаж, каб 2.4. Телефоны: 8(4112)342884, 8(4112)423927

Также Голомарева добавила, что постпредство Якутии в ДФО в эти дни работает с выездом в воинские части по поступившим заявлениям.

Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть тех, кто был мобилизован по ошибке. По его словам, были случаи мобилизации многодетных отцов с четырьмя детьми до 16 лет. Чтобы минимизировать такие ошибки, глава поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

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