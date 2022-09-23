В Якутске нашли участников группового избиения молодой пары, отмечавшей день рождения

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Полиция Якутска отыскала людей, избивших молодую пару возле кафе на улице Дежнева. Парень с девушкой отмечали день рождения, и уже собирались уезжать, когда заметили что на другом конце улицы неизвестный избивает палкой лежащего мужчину. Они вступились за пострадавшего, и сами стали жертвами нападения – на них налетела толпа из 10-15 человек, и принялась бить бутылками, палками и арматурой.

В полиции сообщили, что установили личности шести участников нападения. Часть из них оказалась несовершеннолетними – с ними провели профилактическую беседу и отпустили, перед законом будут отвечать их родители. Остальным грозит уголовное дело по статье о причинении вреда средней тяжести.

«В отношении несовершеннолетних фигурантов проведены профилактические мероприятия, в отношении законных представителей составлены административные материалы, которые переданы на рассмотрение. Расследование уголовного дела продолжается», – заявили в МВД.

Как рассказала пара, часть нападавших после инцидента осталась в местном баре, но полиция почему-то не стала задерживать их сразу. Пострадавший молодой человек был госпитализирован с сотрясением, переломами, ушибами и побоями.

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