56-летний якутянин пробежал Московский марафон

Фото: «Мүрү саһарҕата»

Житель села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии 56-летний Виктор Атласов пробежал Московский марафон. Об энтузиасте рассказала местная газета «Мүрү саһарҕата».

Мужчина преодолел 42 километра за 4 часа 52 минуты 27 секунд. Ему вручили медаль.

Фото: «Мүрү саһарҕата»

Бегать он начал всего два года назад, когда жена подарила ему беговой тренажер на 23 Февраля. С тех пор и занимается дома.

Однажды Виктор загорелся желанием принять участие в Московском марафоне и стал усиленно готовиться. Чтобы ноги привыкли к асфальту, он пробегал по пять-шесть километров по улицам села.

Летом приехал в столицу республики на Якутский марафон.

«Спасибо моим родным, одноклассникам, коллегам и землякам за поддержку. Благодаря вам я исполнил свою мечту», — передает спортсмен.

Фото: «Мүрү саһарҕата»

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