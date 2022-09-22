56-летний якутянин пробежал Московский марафон

Фото: «Мүрү саһарҕата»
Житель села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии 56-летний Виктор Атласов пробежал Московский марафон. Об энтузиасте рассказала местная газета «Мүрү саһарҕата».
Мужчина преодолел 42 километра за 4 часа 52 минуты 27 секунд. Ему вручили медаль.
Фото: «Мүрү саһарҕата»
Бегать он начал всего два года назад, когда жена подарила ему беговой тренажер на 23 Февраля. С тех пор и занимается дома.
Однажды Виктор загорелся желанием принять участие в Московском марафоне и стал усиленно готовиться. Чтобы ноги привыкли к асфальту, он пробегал по пять-шесть километров по улицам села.
Летом приехал в столицу республики на Якутский марафон.
«Спасибо моим родным, одноклассникам, коллегам и землякам за поддержку. Благодаря вам я исполнил свою мечту», — передает спортсмен.
Фото: «Мүрү саһарҕата»
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