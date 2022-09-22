Директор Мирнинского театра Якутии прокомментировал инцидент с травмой артистки

Мирнинский театр. Фото: Яндекс Карты

Директор Мирнинского театра Константин Солдатов дал «КП — Якутия» более подробный комментарий случившегося 16 сентября инцидента с травмой артистки во время спектакля «Облако в хип-хоп штанах».

Напомним, ранее информированный источник сообщил редакции, что в прошлую пятницу во время спектакля, когда по сценарию выключили свет, выступавшая актриса (к слову, жена директора) оступилась в темноте и упала. По его данным, у нее порваны связки, но руководитель культурного заведения пытался скрыть факт производственной травмы и велел всем молчать о случившемся. Однако работники вызвали скорую.

Также он прислал видео, где были видны провода и аппаратура, лежащие на полу.

Комментарий директора

По словам Солдатова, падения и разрыва связок у ведущей актрисы не было. Как он уточнил, она подвернула ногу в закулисной части театра, спускаясь с лестницы. Была вызвана скорая, позже оказана медицинская помощь в местной больнице. По данному факту проводится служебная проверка в соответствии с Трудовым кодексом.

«Этот инцидент никто не скрывает и не собирается скрывать. Все остальное — больная фантазия наших „художников-акционистов“, которые регулярно устраивают провокации и сгущают краски», — сообщил он.

Про видео, на котором видно лежащие на полу провода, руководитель культурного заведения сказал, что это было снято днем, в фойе готовится к репетиции детский спектакль «Мирные сказки, которые Миша забыл». А спектакль «Облако в хип-хоп штанах» прошел вечером. Он также предположил, что те, кто снял видео, «провода, скорее всего, разбросали сами и потом засняли».

По поводу фото благодарственного письма бару «Сухой закон» Солдатов указал, что на нем нет печати и его подписи. И выставил догадку, что «возможно, провокаторы освоили фотошоп и произвели такой бездарный креатив». Для пояснения: труппа выступала с указанным спектаклем в разных городах России, в том числе в указанном заведении в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено источником редакции

«Между тем театр продолжает работать в штатном режиме, проходят репетиции, театр готовится к трем фестивалям в октябре (в Хабаровске, Екатеринбурге, Москве), и мы ждем приезда режиссера Павла Никитенко, который выпустит спектакль „Обломов.Сны“ по мотивам романа И. Гончарова», — завершил свое письмо руководитель театра.

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