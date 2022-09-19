В Мирнинском театре Якутии во время спектакля произошел несчастный случай

Мирнинский театр. Фото: Яндекс Карты

Вечером в пятницу, 16 сентября, в городском театре Мирного показывали спектакль «Облако в хип-хоп штанах». Прямо во время представления, когда выключили свет, одна из актрис упала в темноте и получила травму.

О происшествии «КП — Якутия» рассказал информированный источник.

Было много проводов на полу и темно

Спектакль проходил не на самой сцене, а внизу перед зрителями. Там соорудили импровизированную мини-сцену. Поставили аппаратуру, протянули провода. И артистам, закулисным работникам и зрителям теперь приходится ходить, перешагивая через все эти шнуры и бандуру.

И вот по сценарию в ходе представления в зале выключили свет. В темноте артистка оступилась и упала.

По данным источника, у нее порваны связки, однако директор культурного заведения Константин Солдатов пытался скрыть факт производственной травмы и велел всем молчать о случившемся.

Работницы, у которых не было медицинского образования, старались оказать пострадавшей первую помощь, предложили обезболивающие и укол. Но затем, испугавшись возможных последствий, отказались от укола и вызвали скорую.

Директор театра: «В смысле упала?»

Мы связались с самим директором и попросили прокомментировать происшествие.

«В смысле упала?» — ответил сперва он.

А после нашего уточнения, что приезжала скорая, Солдатов сообщил, что с ней сейчас все нормально.

«Был спектакль. За кулисами артистка потеряла равновесие. Вызвали медицинскую помощь», — сказал он и запросил официальный запрос.

Редакция его направила, об ответе сообщим позже.

Как уточнили нам в Минздраве республики, производственную травму на месте не регистрируют. Пострадавший сам ее оформляет позже.

Интересно, что пострадавшая Ирина Якубенко является женой директора.

О спектакле «Облако в хип-хоп штанах»

«Четыре музыкальных крика. Это спектакль, это концерт, это манифест, это праздник поэзии. Стихи Маяковского звучат под мощный саундтрек. Молодой Маяковский написал эту поэму, когда ему было 22 года, как гимн бунтарству, как манифест новому искусству. А в начале была любовь... Внимание! Будет громко!» — гласит описание на сайте театра.

Режиссер и композитор: Константин Солдатов. Актеры: Александр Панов и Ирина Якубенко.

С этим спектаклем театр гастролировал и выступал в разных городах страны, в том числе в баре «Сухой закон» в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено источником редакции

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