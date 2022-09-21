В Батагае Верхоянского района Якутии женщина выпала из окна и разбилась насмерть

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Утром 21 сентября в поселке Батагай Верхоянского района 39-летняя женщина выпала из окна новостройки и разбилась насмерть, сообщает издание «Вести Верхоянья».

Трагедия произошла около восьми часов утра. Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома.

В ЕДДС района сообщили «КП-Якутия», что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Также на место обнаружения тела женщины выехал следователь Верхоянского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Якутии.

Буквально пять дней назад в этом же поселке произошло еще одно падение с высоты. Пятилетняя девочка, оставленная без присмотра, упала с балкона на втором этаже. Ребенка перевезли санитарным рейсом в Якутск, ее состояние оценивается как стабильно среднее.

Оказалось, что мать оставила двух малолетних девочек одних дома и ушла распивать алкоголь. Сейчас младшую сестру пострадавшей девочки изъяли из семьи и поместили в детское учреждение.

Обновление: как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии, личность 39-летней погибшей установлена. Для установления причины ее смерти назначено экспертное исследование.

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