«Мать распивала алкоголь в гостях». Девочка, упавшая с балкона в якутском Батагае, осталась дома без взрослых

Поселок Батагай. Фото: zoxexivo.com

В пресс-службе МВД Якутии рассказали подробности падения с балкона 5-летней девочки в поселке Батагай. 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение об инциденте на улице Малоозерная. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.

По предварительным данным, две маленькие девочки в возрасте 4-х и 5 лет находились дома одни. Они самостоятельно открыли дверь на балкон и вышли туда. Старшая перелезла через ограждение и упала.

А где же в это время находилась их мать? Она была в гостях, где распивала алкоголь. Отмечается, что семья неполная – отца нет.

В отношении 32-летней матери девочек составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Кроме того, проводится процессуальная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы.

Что касается состояния девочки, то ее перевезли санитарным рейсом в Якутск и госпитализировали в Педиатрический центр РБ№ 1-НЦМ. Состояние оценивается врачами как стабильно среднее. Минздрав Якутии уточняет, что ребенок получает все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В якутском Батагае 5-летняя девочка выпала с балкона (подробнее)

Сестра упавшей 5-летней девочки в Батагае изъята из семьи и помещена в детское учреждение (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.