«Выплыву в море с экстрасенсом-поисковиком». Дочь пропавшего в море якутянина продолжает поиски отца

Пропавший Дмитрий Ворогушин. Фото из соцсетей Евдокии Ворогушиной

Евдокия Ворогушина, дочь пропавшего в море Лаптевых жителя Усть-Янского района республики Дмитрия Ворогушина, рассказала в своих соцсетях, как продвигаются поиски ее отца и его напарника.

Напомним, Дмитрий Ворогушин и Юлюстан Григорьев 24 августа выехали на катере с мотором в сторону моря Лаптевых и пропали без вести. Поиски мужчин проводили спасатели ГУ МЧС России по Якутии и Службы спасения Якутии, но безрезультатно.

Как сообщила Евдокия, на данный момент поиски осуществляются только местными и родственниками.

«Этих сил мало. Мы все еще не получили ответа от военных по облету. МЧС России и Федеральное агенство морского речного транспорта России взяли дело под контроль», — отметила она.

Она добавила, что обращения так же направлены были в министерство обороны и Северный военный округ, как раз за последними закреплен остров Котельный.

Также родные пропавших решили прибегнуть к помощи экстрасенсов.

«В понедельник прилетит экстрасенс-поисковик. Я, скорее всего, с ней выплыву во вторник в море», — сообщила Евдокия.

Напомним, в море Лаптевых ранее пропали три человека. Позже одного мужчину (он выходил в море отдельно от Ворогушина и Григорьева) удалось найти в удовлетворительном состоянии. В Усть-Янский район вылетали вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, но облет территории результатов не дал.

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