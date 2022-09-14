День передышки и снова жители Якутска сидят без электричества

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»
В среду, 14 сентября, жители Якутска снова начали жаловаться, что у них в домах пропал свет. Причиной опять стал сильный ветер в городе до 20 м/с.
Так, об отключениях электричества сообщают жители Автодорожного, Промышленного, Гагаринского округов, района авиапорта, ЯКСМК, ипподрома, Медцентра, 16 квартала и др.
А ведь пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» только вчера сообщила о завершении работ по восстановлению электроснабжения: на прошлой неделе, 8 сентября, из-за ураганного ветра во время тайфуна «Хинамнор» многие горожане остались без света. И электрики пять дней и ночей работали, чтобы люди могли хотя бы приготовить себе ужин.
Тогда компания даже открыла специальный чат-бот в телеграм-канале для сбора заявок от потребителей и получила 510 сообщений. Вчера, после объявления о полном восстановлении электроснабжения, его закрыли.
Но не успели энергетики вздохнуть с облегчением и нормально отдохнуть, как ветер снова разрушил электроснабжение города и погнал рабочих на улицы города возвращать свет в дома горожан.
Официальный комментарий от «Якутскэнерго» о новых восстановительных работах будет опубликован позже.
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