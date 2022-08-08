На участке проспекта Ленина в Якутске уложили первый слой асфальта

Фото: телеграм-канал мэра Якутска Евгения Григорьева

Утро понедельника, 8 августа, началось с хороших новостей для жителей Якутска: на участке проспекта Ленина уже уложен первый слой — это часть улицы от Курашова до площади Ленина. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев своем телеграм-канале.

На это дорожникам понадобилось менее суток. Работы начались еще вчера днем и длились всю ночью, пока горожане спали. Здесь уложат около 1100 тонн нижнего слоя асфальта.

Предлагаем посмотреть, как это было.

Фото: телеграм-канал мэра Якутска Евгения Григорьева

Фото: телеграм-канал мэра Якутска Евгения Григорьева

Напомним, завершить асфальтирование проспекта Ленина на отрезке Кулаковского — Курашова власти города обещали к 25 сентября.

Капитальный ремонт проспекта Ленина — самый масштабный проект в Якутске, реализуемый в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он начался 7 октября 2021 года. Работы ведутся от улицы Хабарова до Красноярова, общая протяженность — 2,8 километра.

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