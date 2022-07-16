Как могут преобразиться дома на проспекте Ленина в Якутске

Фото: Управление архитектуры Якутии

Внешний вид зданий в центре Якутска предложили обновить. «КП – Якутия» узнала, как могут измениться дома на проспекте Ленина.

ТЦ "Московский". Фото: Управление архитектуры Якутии, Фото: KP.RU

За ремонтом дороги и тротуаров проспекта Ленина должно последовать обновление зданий в центре столицы республики, считают в Управлении архитектуры Якутии.

Фото: Управление архитектуры Якутии, Фото: KP.RU

По поручению ведомства архитектурное бюро «База 14» и дизайн-студия «Сулусчаан» разработали проекты ремонта входных групп для 16 зданий по проспекту Ленина. Эти идеи предлагается собственникам воплотить в жизнь.

Фото: Управление архитектуры Якутии

Предлагается обновить козырьки, крыльца, ограждения.

Фото: Управление архитектуры Якутии

Как уверена руководитель архитектурного бюро «База 14» Мария Скрябина, чтобы улучшить вид города достаточно просто очистить от чужеродных рекламных вывесок и лишней захламленности.

– Есть места, где можно простыми способами оживить тот или иной участок проспекта, особенно в местах, где кафешки и рестораны. Думаю, фасад здания не должен быть усложнен за счет сложных колеровок, в интерьере можно использовать глубокие оттенки, а фасад здания должен быть лаконичным и понятным, – отметила она.

Фото: Управление архитектуры Якутии

Дизайнеры и архитекторы предложили также идеи по цветовой колеровке зданий и благоустройству.

Фото: Управление архитектуры Якутии

Создавая единый архитектурный облик, учитывались и интересы предпринимателей и собственников зданий на проспекте Ленина.

Фото: Управление архитектуры Якутии

– Мы отходили в основном от дизайн-кода Якутска, согласно которому все должно быть в едином стиле без ярких красок. При разработке старались сократить траты собственников на демонтаж крылец, чтобы они могли сэкономить, – пояснил архитектор Максим Семенов.

Фото: Управление архитектуры Якутии

Разработкой этих предложений специалисты занимались два последних месяца.

Фото: Управление архитектуры Якутии

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