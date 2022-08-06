Фото: KP.RU

По состоянию на утро субботы, 6 августа, в Якутске запах дыма усилился. Согласно сервису по измерению индекса качества воздуха IQAir, на 9 утра воздух стал не просто вредным, а очень вредным.

Фото: iqair.com

«Концентрация PM2.5 в воздухе в Якутске сейчас в 30,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — говорится на сайте.

PM2.5 — взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости, содержащиеся в воздухе. В отличие от крупных частиц они, преодолевая биологические барьеры, попадают в организм и поэтому угрожают здоровью человека.

Фото: iqair.com

По данным управления Роспотребнадзора по Якутии на 9 утра, в двух пробах воздуха установлено превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду азота до 1,2 раза. По остальным химическим веществам (частицы РМ-10, РМ-2,5, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа — углерод) нарушений нормы не выявлено.

Ветер в столице республики дует с юго-юго-востока. В той стороне как раз сосредоточено наибольшее количество лесных пожаров в республике: 17 возгораний в Алданском районе и 18— в Усть-Майском районе.

Сегодня с утра жители и гости столицы региона, а также центральных районов уже почувствовали доносящийся оттуда запах дыма. В таких ситуациях гражданам советуют придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы обезопасить себя и сохранить свое здоровье:

— использовать средства защиты органов дыхания — маски, респираторы и т.д. Для усиления действия их следует увлажнять;

— изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы;

— по возможности использовать кондиционеры;

— как можно меньше времени проводить на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;

— по возможности ограничить физические нагрузки;

— делать влажную уборку, чтобы очистить помещение от накопившихся вредных веществ;

— в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения врача.

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