2019-09-05T10:35:42+03:00
Звезды

Арктический центр эпоса и искусств в Якутске построит группа «ВИС»

Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума
Нинель ГУСЕВА
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Четырёхэтажное здание площадью около 28 тысяч квадратных метров разместится на набережной озера Сайсары.Четырёхэтажное здание площадью около 28 тысяч квадратных метров разместится на набережной озера Сайсары.Фото: ЯСИА
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Правительство Якутии и группа «ВИС» подписали соглашение о государственно-частном партнёрстве о финансировании, проектировании, создании и техобслуживании Арктического центра эпоса и искусств. Документ подписали глава республики Айсен Николаев и член совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

Единое здание, объединяющее филармонию, центр эпоса, два национальных театра – уникальный не только культурный, но и архитектурный проект, который будет реализован в условиях вечной мерзлоты. Аналогичных по масштабам и оснащению объектов в северных широтах нет в России и мире.

Группа «ВИС» выступит инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода здания будет осуществлять его эксплуатацию в течение 8 лет. Предварительная стоимость создания центра оценивается в 10 млрд рублей, а общая стоимость проекта - 18,6 млрд рублей. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 11 лет, что позволит республике в короткие сроки реализовать амбициозный инвестпроект без серьёзной нагрузки на собственный бюджет.

Аналогичных по масштабам и оснащению объектов в северных широтах нет в России и мире.

Аналогичных по масштабам и оснащению объектов в северных широтах нет в России и мире.

Четырёхэтажное здание площадью около 28 тысяч квадратных метров разместится на набережной озера Сайсары. В рамках проекта будет выполнен комплекс работ по берегоукреплению и благоустройству территории. Территория вокруг культурно-развлекательного комплекса площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет новым общественным и рекреационным пространством, точкой притяжения жителей республики и туристов. Общая вместимость зрительных залов составит 1500 мест: 800 – в Арктическом центре и 700 – в филармонии.

В разработке архитектурной концепции комплекса принимали участие архитекторы и дизайнеры проектировщика московского парка «Зарядье». Контуры здания отсылают к традиционному рельефу местности Якутии, мультимедийные фасады напоминают знаменитые Ленские столбы, а на крыше расположится панорамная композиция «Три урасы».

- Уверен, что новое здание в Якутске станет украшением не только республики, но и всего Дальнего Востока, - отметил Айсен Николаев.

По уровню технического оснащения и возможностям центр будет соответствовать ведущим мировым и российским сценическим объектам. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и Саха-академический театр. Трансформация площадок сцены и оркестровой ямы в разные уровни позволит создавать различные вариации сценического «рельефа». Это позволит проводить мероприятия любого уровня – от концертов классической музыки до крупных международных и республиканских форумов, масштабных зрелищных мероприятий и шоу.

Как сообщается на сайте группы «ВИС», при проектировании также будут учтены сейсмические особенности региона. Ещё одной особенностью проекта станет поочередный ввод объектов, объединённых в одно здание. Возведение филармонии планируется завершить до конца 2022 года, Арктического центра – годом позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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