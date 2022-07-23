«Закрыла лицо, чтобы не достали зубами». В якутском Вилюйске стая бродячих собак напала на 4-летнюю девочку

На спине и ягодицах ребенка не осталось живого места. Фото: t.me/Yktpublicofficial

Стая бродячих животных искусала 4-летнюю девочку в центре Вилюйска на улице Мира. Об этом сообщил телеграм-канал Yktpublic, которому написала мама ребенка.

Нападение произошло еще 20 июля. Около десяти безнадзорных псов атаковали ребенка во дворе жилого дома. Собаки быстро сбили с ног малышку и начали рвать зубами и когтями. Бедная девочка лежала на боку и закрывала лицо руками.

История могла бы закончиться настоящей трагедией, если бы на помощь Тане (имя изменено – прим.ред) не пришли жители дома, которые смогли отбить девочку у стаи агрессивных животных.

Она лежала в такой позе, когда ее грызли псы. Фото: t.me/Yktpublicofficial

Девочку оперативно отвезли в хирургию, где оказалось, что у нее сильные укусы на ягодицах (там наложили швы), а также спина была вся в укусах и следах от когтей. Кроме того, собаки разорвали на ней одежду. Как пишет в соцсетях мама девочки, ребенок сейчас находится в глубоком шоке.

Одежда на спине вся разорвана. Фото: t.me/Yktpublicofficial

– На девочку мою, которая так любит собак, напала стая. Она еще руками лицо закрыла, чтобы до него не добрались. Сама к животным хорошо отношусь, но это просто [чудовищно], – не сдерживает эмоции женщина.

Она добавляет, что собаки также лежат во дворе улицы, где играют дети.

– Администрация города по ловле собак ничего не предпринимает. Что еще должно произойти, чтобы люди могли спокойно гулять на улице, а дети играть?, – задается вопросом мама девочки.

А собаки по-прежнему находятся в том самом дворе, где произошло нападение. Фото: t.me/Yktpublicofficial

В Единой дежурно-диспетчерской службе Вилюйского района «КП – Якутия» сообщили, что они в курсе инцидента, однако официально им информация не поступала. Служба отлова собак города не ответила на звонок журналиста.

А между тем, нападением собак уже заинтересовалась прокуратура республики, которая займется проверкой инцидента. По данным ведомства, девочка все еще находится в больнице. В ходе проверки будет дана оценка, какие меры принимает городская администрация по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мэр Вилюйска: «меня самого недавно укусила собака»

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев сообщил изданию Sakhaday, что в районе, где была укушена девочка, поймали уже шесть собак.

– Планирую с ними (с родителями и девочкой – прим.ред) встретиться после обеда, когда схлынут эмоции. О состоянии ребенка пока не знаю. Очень жаль, что девочка была без присмотра. Все-таки за маленькими детьми должны приглядывать родители, – говорит градоначальник.

Он пожаловался, что собак в городе много, в основном они обитают в частном секторе, где их часто отпускают на самовыгул. В результате, собаки сбиваются в стаи и начинают охранять свои территории.

Чиновник утверждает, что бродячих животных постоянно подкармливают сами жители.

– Если вылавливают собаку, то часто зоозащитники ломают такие ловушки, освобождают их. А как соблюдать порядок? Ведь мы все находимся в одной лодке. В Вилюйске происходят по пять-шесть нападений собак в год. Меня тоже недавно укусила собака, я был вынужден обороняться ботинком. Но нападение собак на ребенка произошло у нас впервые за пять лет, – подчеркнул глава Вилюйска.

Он рассказал, что всего за год они отлавливают около 130 собак. В настоящий момент в питомнике находится 25 безнадзорных собак и много собак в городе бегают с бирками.

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