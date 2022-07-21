У избившей клиента работницы кафе «Дустлик» в Якутске оказались поддельные документы

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Во время рейда миграционной полиции у 28-летней работницы кафе, расположенного на улице Орджоникидзе в Якутске, выявили документы с признаками подделки — а именно бланк разрешения на временное пребывание, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

По данным «КП — Якутия», это та самая девушка, которая напала на клиента за жалобу на протухшее блюдо.

Кроме того, она нарушила еще целый ряд требований миграционного законодательства, что послужило основанием для проведения проверки по ст. 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Всего в ходе рейда полиция выявила 50 нарушений миграционного законодательства, виновные привлечены к административной ответственности.

Напомним, 18 июля в кафе «Дустлик» в центре Якутска произошел конфликт между клиентом Павлом и молодой работницей заведения. Посетитель пожаловался на тухлый запах мяса в блюде, фиксируя это на телефон, и предложил официантке понюхать самой. Той это не понравилось, и она напала на клиента, к ней на помощь пришел еще один работник кафе.

По словам пострадавшего, парень его удерживал, а девушка наносила удары, царапала лицо и отобрала телефон. Всего клиент получил более 20 ударов по голове.

Позже свою версию произошедшего привел владелец заведения Мубин. Он утверждал, что видео было смонтировано, и предполагал, что клиент, возможно, хотел поесть на халяву и затеял все это специально. Или это могут быть происки конкурентов, говорил он.

Полиция проводит по данному инциденту проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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